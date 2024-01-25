شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الخميس حملة دهم واسعة في الضفة الغربية تخللها اعتقالات وسط اشتباكات ومواجهات متفرقة.

واستشهد الأسير المحرر وسام وليد الخشان بعد إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته داخل منزله في بير الباشا قضاء جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب وسام وليد خشان (24 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بير الباشا جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن”قوات الاحتلال حاصرت منزل الخشان وسط اشتباكات مسلحة في المنطقة، قبل أن يعلن عن استشهاده”.

وأضافت أن” قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه أحمد، وهو أسير محرر”.

وجددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدوانها على مدينة جنين وأطراف مخيمها، وشنت حملة اعتقالات وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية أن” قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 30 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة وأطراف المخيم، من شارع جنين- الناصرة، وشارع حيفا، وشارع نابلس، وانتشرت في حي الزهراء، ودوار الداخلية، والحي الشرقي، ومنطقة البيادر، وجبل أبو ظهير، وحي المراح، ومنطقة الهدف، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام او القنابل الدخانية”.

وشنت تلك القوات حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عددا منها إلى نقاط عسكرية.

وأفادت مصادر محلية أن” قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في جنين، خاصة في الحي الشرقي والمراح، وعُرف منهم: أوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وابراهيم هصيص، وحمودي العرسان”.

وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، وحطمت مركبات المواطنين في جنين، خاصة في الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

استشهاد الأسير المحرر وسام وليد الخشان

وقالت كتائب القسام في جنين إن”مجاهديها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكًا عنيفًا مع قوات من جيش الاحتلال التي اقتحمت الحي الشرقي والمنطقة الشرقية في جنين”.

وذكرت كتائب القسام: “استهدفنا جيبات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية بصليات مكثفة من الرصاص المبارك و بوابل من الأكواع المتفجرة محلية الصنع”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة جنين، معززة بجرافتين، تمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية ودوار السينما وعدد آخر من أحياء مدينة جنين، ومداخل مخيم جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي “دوثان” والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.

ودمرت جرافات الاحتلال “بسطات” المواطنين في محيط دوار السينما وسط المدينة الذي جرفته، كما جرفت نصبا لشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين على شارع الناصرة، كما أحدثت دمارا وتخريبا في منطقة البيادر بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا وسط الاعتداء عليه، كما تم الاعتداء على الجريح المقعد محمد حنتولي أثناء اقتحام منزل ذويه.

وفي السياق ذاته، استهدف مقاومون تعزيزات قوات الاحتلال قرب مثلث الشهداء جنوب جنين، والمتوجهة لمدينة جنين، وأطلقت صوبها وابلا من الرصاص.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنين من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر، بعدما عاثت خرابا في منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم حلاوة بعد اقتحام منزله في المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيي الإرسال وعين مصباح في مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حيي عين مصباح والإرسال في رام الله، بعشرات الآليات العسكرية، وداهمت عدة منازل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أحياء فيها.

المصدر: موقع المنار +مواقع