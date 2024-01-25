تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، أفاد إعلام العدو عن إنذار بتسلل طائرة مسيرة فوق مزارع شبعا.

كما أفاد إعلام العدو عن تسلل مسيرتين من لبنان باتجاه “كفار بلوم” وانفجار احداهما في المكان.

وكان إعلام العدو تحدث عن تحديد شخصية مشبوهة في محيط “حانيتا” بالجليل الغربي عند الحدود مع لبنان، ليعود ويعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه بعد عملية المسح عند الحدود تبيّن أن لا عملية تسلل.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 24-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 13:25 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 21:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف طير حرفا وراشيا الفخار واحراج ” اللبونة ” جنوبي بلدة الناقورة وأحراج “الهبارية”.

المصدر: موقع المنار