أظهرت الإحصاءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية الفرع الأوروبي، يوم الثلاثاء في 23 كانون الثاني/ يناير 2024، أن 42200 حالة إصابة بفيروس الحصبة سجلّت عام 2023 في 41 دولة عضو في المنطقة الأوروبية من أصل 53 الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من عام 2022 حيث سُجّلت 941 إصابة خلاله.

وتُعدّ كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضرراً من المرض. إذ سُجّلت أكثر من عشرة آلاف حالة في كل منهما. أما في أوروبا الغربية، فكانت العودة الأكثر وضوحاً للمرض في المملكة المتحدة حيث سُجلت 183 حالة.

إزاء هذا الوضع المتدهور، دعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى تكثيف جهود التلقيح محذّراً من أن عدد حالات الإصابة ارتفع بشكل كبير في أوروبا سنة 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.

خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وهي الفترة التي يغطيها تحليل منظمة الصحة العالمية، بلغت الزيادة 30 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

في هذا السياق، لفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانز كلوغه إلى أن الأمر “لم يقتصر على زيادة قدرها 30 ضعفاً في إصابات الحصبة في المنطقة”، بل سُجلت أيضاً ” نحو 21 ألف حالة دخول إلى المستشفى وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق”. ورأى أن “ثمة حاجة لجهود تلقيح عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع انتشارها”.

جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على ظهور مرض الحصبة الفيروسي

تُعزى عودة ظهور هذا المرض الفيروسي الشديد العدوى الذي يمكن أن يسبّب مضاعفات مميتة وينتشر عن طريق الهواء، إلى انخفاض تغطية التطعيم خلال سنوات كوفيد.

في هذا الشأن، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير كبير على أداء نظام التلقيح خلال تلك الفترة، مما أدى إلى ازدياد عدد الأطفال غير المطعّمين أو المطعّمين بشكلٍ غير كاف.

ما هي أعراض مرض الحصبة؟

يتجلى مرض الحصبة في طفح جلدي يسبقه التهاب للأنف والملتحمة وسعال مصحوب بحمى شديدة وتعب شديد، كما يمكن أن يطال كل الفئات العمرية.

أما نسبة الأطفال الذين أصيبوا بالحصبة في 2023 كانت 2 من أصل 5 تراوحت أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، فيما بلغت نسبة الحالات لدى مَن تزيد أعمارهم عن 20 سنة إلى 1 من أصل 5 إصابات.

لتجنّب تفشي المرض يلزم التلقيح بنسبة 95 % بالمئة

هذا ولم يشمل التطعيم ضد الحصبة أكثر من 1.8 مليون رضيع في أوروبا بين عامي 2020 و2022، كما أفادت منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى تكثيف حملات التوعية في المجتمعات غير المحصّنة.

ووفقا للأمم المتحدة، في عام 2022 تلقى 83%من الأطفال في كل أنحاء العالم جرعة من لقاح الحصبة قبل عيد ميلادهم الأول، وهو أدنى معدل منذ عام 2008.

علماً أنه في عام 2022 حصل 92% فقط من الأطفال الأوروبيين على جرعة ثانية من اللقاح ضد الحصبة، تقول الصحة العالمية إنه ينبغي تلقيح ما لا يقلّ عن 95% من الأطفال لتجنّب تفشي المرض.

وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن التطعيم ضد الحصبة حال دون وفاة 56 مليون شخص بين عامي 2000 و2021.

وفي عام 2021، قُدر عدد الوفيات الناجمة عن المرض بنحو 128 ألف شخص في كل أنحاء العالم، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة غير المطعمين أو غير المطعمين كفاية.

المصدر: مونت كارلو