مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف راشيا الفخار والهبارية والفرديس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2024 - 16:42

مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف راشيا الفخار والهبارية والفرديس

منذ 50 mins 24 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة