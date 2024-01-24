استَهدفت غاراتٌ أميركيةٌ مقارَّ لِلحشدِ الشعبيِّ في مدينةِ القائم عند الحدودِ العراقيةِ السورية، وفي جرف النصر شَمالَ بابلَ جنوبَ بغداد.

وبِحََسَبِ مصادرَ عراقيةٍ فإنَّ طائراتِ الاحتلالِ الأميركيِّ شَنّت عدةَ غاراتٍ على جرف النصر جنوبَ بغداد.

وأَسفرَ الاستهدافُ عنِ ارتقاءِ شهيدٍ وعددٍ منَ الجرحى، جرّاءَ استهدافِ المقارِّ عند الحدودِ العراقيةِ السورية.

وعَلّق وزيرُ الحربِ الأميركي لويد أوستن على الغاراتِ بِأنّها “جاءت ردّاً على الهَجَمَاتِ ضدَّ القواتِ الأميركيةِ وقواتِ التحالفِ في العراقِ وسوريا”.

الولائي

في المقابل أَعلن الأمينُ العامُّ لِكتائبِ سيدِ الشهداء أبو آلاء الولائي شُرُوعَ مُجاهدي الكتائبِ بِالمرحلةِ الثانيةِ من عملياتِهِم، وأَشار الولائي عَبرَ مِنصّةِ “إكس”، إِلى أنّ المرحلةَ الثانيةَ تَتضمّنُ إِطباقَ الحصارِ على المِلاحةِ البحريةِ الصهيونيةِ في البحرِ الأبيضِ المتوسط، وإخراجَ موانئِ الكِيانِ من الخِدمة.

الحسيني

من جانبِه أَكد المتحدثُ باسمِ كتائبِ حزب اللِه العراقي جعفر الحسيني أَنّ المجاهدينَ العراقيينَ مُستمرُّونَ في دكِّ معاقلِ الأعداءِ نُصرةً لأهلِ غزة، حتى تَتوقّفَ آلةُ القتلِ الوحشيةُ المدعومةُ أمريكياً، ورفعِ كاملِ الحصار.

المصدر: موقع المنار