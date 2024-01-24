التقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، صباح اليوم (الثلاثاء) 23/1/2024 مع القائمين على المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة طهران.

وانتقد سماحته خلال هذا اللقاء أداء مسؤولي الدول الإسلامية تجاه قضية غزة البالغة الأهمية، قائلاً: «أحياناً تكون مواقف مسؤولي الدول الإسلامية وتصريحاتهم غير صائبة، لأنهم يتحدثون عن مسألة مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم وفي أيدي العدو الصهيوني الخبيث»، وأضاف: «على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتخذوا الإجراءات في المسائل التي في متناول أيديهم».

في هذا السياق، قال الإمام الخامنئي: «المسألة التي في أيدي مسؤولي الدول الإسلامية هي قطع الشرايين الحيوية عن الكيان الصهيوني، وعلى الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان، وألّا تساعده».

في الوقت نفسه، قال سماحته: «رغم الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم الصعوبات كافة، فإنه كما جاء في القرآن، الله مع المؤمنين، والنصر حليف الفئة التي يكون الله معها».

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: «انتصار أهل غزة حتمي، وسوف يُظهر الله المتعالي هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وسوف تُسعد قلوب المسلمين، وفي مقدمهم أهالي فلسطين وغزة».