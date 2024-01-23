طوفان الاقصى| دعما لفلسطين وتنديداً بمجازر الاحتلال..وقفات تضامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 10:14

طوفان الاقصى| دعما لفلسطين وتنديداً بمجازر الاحتلال..وقفات تضامنية

منذ 25 mins 23 January، 2024
أخبار دولية - العالم - بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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