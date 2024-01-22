أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0.02 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن كانون الاول 2023 بلغ 192.3% بالنسبة لشهر كانون الاول من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر كانون الاول على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1.61 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.30 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0.01 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0.31 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3.52 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2.36 %.

واعلنت ادارة الاحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

معدل التضخم السنوي

واشارت ادارة الاحصاء المركزي الى ان معدل التضخم السنوي للعام 2023 بلغ 221.3 %، علما ان معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي:

العام 2022: (171.21%)

العام 2021: (154.8%)

العام 2020: (84.9%)

العام 2019: (2.90%)

العام 2018: ( 6.07%)

العام 2017: (4.48%)

العام 2016: (-0.82%)

العام 2015: (-3.75%)

العام 2014: (1.9%)

العام 2013: (4.8%).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام