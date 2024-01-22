طوفان الاقصى| وقفات تضامنية حول العالم دعمًا لفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 11:20

طوفان الاقصى| وقفات تضامنية حول العالم دعمًا لفلسطين

منذ 44 mins 22 January، 2024
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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