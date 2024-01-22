اقتصاد| انقطاع الاتصالات وارتفاع الاسعار في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 11:20
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المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة
اقتصاد| انقطاع الاتصالات وارتفاع الاسعار في قطاع غزة
منذ 55 mins
22 January، 2024
اقتصاد
-
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المصدر:
موقع المنار
ارتفاع الاسعار في قطاع غزة
انقطاع الاتصالات
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