رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ ما يجري من عدوانٍ مستمر على قطاع غزة وجنوب لبنان مضافاً لليمن والعراق، يكشف عن إصرار الأمريكي وحلفائه على المضي في هذه السياسة الإجرامية المتوحشة وأنه لا يزال يُصرّ على تعنّته، وهو إلى الآن لا يُريد أن يفهم أنّ العالم قد تغيّر وشعوبنا باتت جاهزة للتضحية ولن تنام على ضيم؛ وهي التي ضحّت وجاهدت أيام ضعفها، فكيف اليوم مع امتلاكها لوسائل القوة المختلفة وقد راكمت من تجاربها إلى حدٍّ بعيد”.

وخلال لقاء سياسي في قاعة العلامة الشيخ على البغدادي في بلدة أنصار الجنوبية، قال الشيخ البغدادي إن “محور الشر هو الأضعف ونحن الأقوى،لنا محور مقاومة قويّ ومتماسك لا يسكت على ظلم وسيدافع عن بلاده بكل عزم وإرادة وتوكل على الله عز وجل ، واليوم محور المقاومة كله في حالة مواجهة مع أمريكا وأدواتها ؛ ففي فلسطين وحيث أنه قد دخلنا في الشهر الرابع على الجرائم الإسرائيلية ورغم ارتفاع عدد الشهداء والجرحى وحجم الدمار الهائل إلا أنّ خسارة إسرائيل المادية والمعنوية من الصعب ترميمها، وهي لا تستخلص العبر بسبب حماقة وغرور قيادتها”.

وأضاف “أنكّ عندما تستمع إلى مواقف هؤلاء الطغاة تستبشر بالإنتصار القادم والحتمي على هكذا عقليات، وهي مدعاة للتفاؤل بقصر عمر الكيان المؤقت ودحر الغزاة أذلاء عن بلادنا”.

المصدر: موقع المنار