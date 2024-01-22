كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون أن “قرار مشاركة نواب التكتل في جلسات مناقشات الموازنة سيتخذ بعد اجتماع للتكتل يوم غد”، واضعاً ثلاثة احتمالات “إما المشاركة والمناقشة، وإما المشاركة واتخاذ موقف وتسجيله وإما عدم المشاركة في الجلسة”.

وفي حديث إذاعي، أكد عون أن “نواب التكتل تقدموا باقتراح لإحالة مشروع الموازنة بصفة قانون معجل مكرر كما درسته لجنة المال والموازنة”، موضحاً انه “تغيير في الشكل وليس في المضمون ولكنه من موقع الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية”. وقال “ليس من المفروض التسليم بفكرة ان يختصر رئيس مجلس الوزراء الحكومة بشخصه في غياب رئيس للجمهورية”.

وعن حركة الموفدين، قال عون “للأسف لا بصيص امل والأمور تراوح مكانها ولا تقدم خطوة واحدة يبنى عليها”. واستبعد “أن يثمر حراك اللجنة الخماسية عن أي نتيجة في ظل عدم الاتفاق الداخلي”، معرباً عن أسفه لاعتماد القوى اللبنانية على الخارج بل استدعائه للتدخل في شؤوننا الداخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام