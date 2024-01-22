وزيرة التعاون التنموي البلجيكية: ندعم قضية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية إذا قررت المحكمة وقف الهجمات على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2024 - 05:16

وزيرة التعاون التنموي البلجيكية: ندعم قضية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية إذا قررت المحكمة وقف الهجمات على غزة

منذ 1 ساعة 22 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة