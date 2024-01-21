تقرير مصور | الاسرى الصهاينة .. اكثر الاوراق الضاغطة على قيادة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 23:32
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المقاومة الاسلامية: استهداف مستوطنة "افيفيم" بالأسلحة الصاروخية وإصابة منزل وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح
تقرير مصور | الاسرى الصهاينة .. اكثر الاوراق الضاغطة على قيادة العدو
منذ 38 mins
21 January، 2024
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
الاسرى الصهاينة .. اكثر الاوراق الضاغطة على قيادة العدو.
المصدر:
قناة المنار
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