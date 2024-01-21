تقرير مصور | الاسرى الصهاينة .. اكثر الاوراق الضاغطة على قيادة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 23:32

تقرير مصور | الاسرى الصهاينة .. اكثر الاوراق الضاغطة على قيادة العدو

منذ 38 mins 21 January، 2024
الاسرى الصهاينة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

الاسرى الصهاينة .. اكثر الاوراق الضاغطة على قيادة العدو.

المصدر: قناة المنار

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