إعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة “أفيفيم” عند ‫الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:00

إعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة “أفيفيم” عند ‫الحدود مع لبنان

منذ 2 ساعة 21 January، 2024
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