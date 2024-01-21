مصلحة الإعلام في مجلس النواب اللبناني : تجميد الموقع الإلكتروني للمجلس إثر محاولة قرصنة والعمل جارٍ على معالجة الأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:02

مصلحة الإعلام في مجلس النواب اللبناني : تجميد الموقع الإلكتروني للمجلس إثر محاولة قرصنة والعمل جارٍ على معالجة الأمر

منذ 2 ساعة 21 January، 2024
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