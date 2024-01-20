نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أنَّ تقارير أولية اشارت الى أنَّ جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، أنَّ التقارير الأولية تشير أيضاً إلى أنَّ القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، وأن تقييم الوضع ما زال مستمراً.

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

السبت ٨ – رجب – ١٤٤٥ هـ