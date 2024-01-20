المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق برشقة صاروخية وتؤكد استمرارها في دك معاقل العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 20:26

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق برشقة صاروخية وتؤكد استمرارها في دك معاقل العدو

منذ 1 ساعة 20 January، 2024
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