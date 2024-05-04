قصف مدفعي صهيوني في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 04:28

قصف مدفعي صهيوني في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 32 mins 4 May، 2024
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