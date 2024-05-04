قصف مدفعي صهيوني في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 04:28
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الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه في الجنوب اسمه دفاع استباقي بهدف نصرة غزة وحماية لبنان وردع "اسرائيل"
الشيخ قاسم للمنار: ما استخدمناه على الجبهة في الجنوب هو جزء من القوة وجزء من السلاح وما خفي أعظم
الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه حمى لبنان والمقاومة من اثمان اكبر بتضحيات المجاهدين وعوائلهم الذين يشرفون لبنان والعالم
تظاهرة مليونية في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء ومسيرة جماهيرية في صعدة دعما لغزة
القوات اليمنية: نعلن بدء مرحلة استهداف السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الصهيونية المتجهة للكيان من البحر المتوسط
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
الرئيس التركي: قررنا وقف كل الصادرات الى "اسرائيل" الى حين رفع القيود المفروضة على ايصال المساعدات الى غزة
الخارجية الصهيونية: نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين
الشيخ نعيم قاسم للمنار: المقاومة انتصرت لانها منعت العدو من تحقيق اهدافه المتمثلة بسحق المقاومة وتحرير المحتجزين
قصف مدفعي صهيوني في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع
منذ 32 mins
4 May، 2024
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