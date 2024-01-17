إعلام العدو: تصاعد الدخان من منطقة ميرون بالجليل الأعلى ‫والاشتباه بسقوط صاروخ أطلق من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2024 - 16:18

إعلام العدو: تصاعد الدخان من منطقة ميرون بالجليل الأعلى ‫والاشتباه بسقوط صاروخ أطلق من لبنان

منذ 1 ساعة 17 January، 2024
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