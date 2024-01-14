مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تواصل قصفها العنيف لمرتفعات كفرشوبا وجبل السدانة ووادي شبعا جنوب لبنان بأكثر من 40 قذيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 02:12
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المقاومة الإسلامية تدمر دبابة ميركافا في موقع المطلة أثناء قصفها للقرى اللبنانية وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ردا على استهداف المنازل والقرى الجنوبية وآخرها يارين
مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تواصل قصفها العنيف لمرتفعات كفرشوبا وجبل السدانة ووادي شبعا جنوب لبنان بأكثر من 40 قذيفة
منذ 26 mins
14 January، 2024
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