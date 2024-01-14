مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تواصل قصفها العنيف لمرتفعات كفرشوبا وجبل السدانة ووادي شبعا جنوب لبنان بأكثر من 40 قذيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 02:12

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تواصل قصفها العنيف لمرتفعات كفرشوبا وجبل السدانة ووادي شبعا جنوب لبنان بأكثر من 40 قذيفة

منذ 26 mins 14 January، 2024
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