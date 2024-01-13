‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ‏ ‏ ‏ ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 14:32

‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ‏ ‏ ‏ ‏

منذ 38 mins 13 January، 2024
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