أمن الدولة توقف مصريا يرهب المواطنين في المتن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 14:32

أمن الدولة توقف مصريا يرهب المواطنين في المتن

منذ 2 ساعة 13 January، 2024
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا قالت فيه “بعد توافر معلومات عن إقدام المصري (ع.ج.ب.) على افتعال مشاكل وإطلاق النار في الهواء وإرهاب المواطنين في قضاء المتن، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت شعبة الخدمة والمعلومات في المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان وجود المذكور وتوقيفه، وقد تم ضبط مسدسين حربيين بحوزته، وكمية من حشيشة الكيف في مكان إقامته، وتبين أن الموقوف مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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