مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 14:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 23843 شهيد و 60317 اصابة منذ عملية طوفان الاقصى
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 2 ساعة
13 January، 2024
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
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