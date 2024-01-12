حمّل المكتب السياسي لأنصارالله، اليوم الجمعة، أمريكا وبريطانيا كافة النتائج والآثار المترتبة على عدوانهم على اليمن، مؤكدا بأن”عدوانهم لن يبقى دون رد وعقاب”.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان، أن” العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي على خلفية موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وأنه امتداد للعدوان الإجرامي على غزة الذي ترعاه وتسانده وتحميه أمريكا وبريطانيا”.

وأشار البيان إلى أن”هذا العدوان على الشعب اليمني ليس له أي مبرر وجاء استجابة لأوامر إسرائيلية بهدف منع اليمن من مساندة الشعب الفلسطيني”.

كما أكد البيان أن”هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد وتجاوزا للقوانين والأعراف الدولية، ولن يحقق للعدو أي نتيجة ولن يستطيع إثناء الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني”.

وأشاد البيان بمواقف الدول والأحزاب والحركات التي رفضت العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني، مؤكدا استمرار وثبات موقف الشعب اليمني في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

المصدر: المسيرة