أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، إدانة العدوان الغاشم الذين نفذته أمريكا وبريطانيا ضد اليمن، فيما عبر عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني.

وقال الشيخ الخزعلي، في تدوينة له عبر موقع “إكس: “من قلب العراق، أرض الحسين (عليه السلام)، مقبرة الغزاة ومهد الأبطال، نرفع صوتنا عالياً، لإدانة العدوان الظالم الذي يتعرّض له شعب اليمن الشقيق، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية”.

وأضاف: إن “هذا العدوان الذي يقوده الاستكبار العالمي وأذنابه، يُمثّل خرقاً صارخاً لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وهو محاولة استغلال صمت الشعوب العربية أمام ما يحصل في فلسطين، ليتمّ تكراره في اليمن”.

وتابع الشيخ الخزعلي: “إننا في العراق، وبصفتنا جزءاً لا يتجزأ من محور المقاومة، نعلن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني، في مواجهته لهذا العدوان الغاشم، ونؤكد أن هذه المحاولات اليائسة، لن تفتَّ في عضد اليمن، بل ستزيد من صلابته وتماسكه”.

وأكد، أن “الصمود الأسطوري الذي يُظهره الشعب اليمني في وجه هذه التحديات، يستحق أن يكون موضع تقدير ودعم كبيرين، ونرى فيه دليلاً قاطعاً على أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها بالآلة العسكرية ولا بالمؤامرات”.

وقال الشيخ الخزعلي: “كما ندين بشدة، الدور المباشر الذي تلعبه قوى الشر، الثالوث المشؤوم أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني في هذا العدوان، ونؤكد أن هذه الأعمال الإجرامية تكشف الوجه الحقيقي للمعتدين، وتفضح نفاقهم”.

واختتم الشيخ الخزعلي تدوينته بالقول: “ندعو المجتمع الدولي، وكل الأحرار في العالم، إلى إدانة هذا العدوان، ودعم حق الشعب اليمني في الدفاع عن سيادته وحريته وكرامته”.

المصدر: مواقع