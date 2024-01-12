كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون عيار 60 في منطقة المحطة وسط خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 14:52
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
العدوان الاميركي البريطاني يستهدف المطار بمديرية عبس ومطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله
محمد عبد السلام للمنار: الرد على العدوان قادم بلا شك والقرار اتخذ بدعم شعبي بعدم السماح بالاعتداء على اليمن
عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي: العدوان الهمجي على اليمن متعمد وغير مبرر وسنرد عليه
حزب الله: العدوان الأميركي يؤكد أن أميركا شريك كامل في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة
حزب الله: نؤكد أن هذا العدوان سيزيد الشعب اليمني قوة وعزيمة على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني
حزب الله : ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه وسيادته
الخارجية الإيرانية: الهجمات التعسفية على اليمن لن تكون سوى تأجيج لحالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن ونعتبرها عملا تعسفيا وانتهاكا للقانون الدولي
الخارجية السعودية: نؤكد على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار منطقة البحر الأحمر وندعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
حركة حماس : ندين العدوان على اليمن ونعدّه جريمة وعدوانا سافرا على السيادة اليمنية وتهديدا لأمن المنطقة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون عيار 60 في منطقة المحطة وسط خان يونس
منذ 1 ساعة
12 January، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
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