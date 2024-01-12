كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون عيار 60 في منطقة المحطة وسط خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 14:52

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدا لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون عيار 60 في منطقة المحطة وسط خان يونس

منذ 1 ساعة 12 January، 2024
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