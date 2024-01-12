اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “الحرب على غزة في الواقع هي حرب أميركية بأيد صهيونية”.

وسأل الشيخ يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في بعلبك “ماذا يحمل الموفد الأمريكي هوكشتاين من الكيان إلى لبنان في جعبته؟ إنها حركة بدون بركة ما دام إطلاق النار على غزة لم يتوقف”، وتابع “ليعلم العدو أن تهديداته ستلقى جوابا في ميدان المواجهة وان اعتداءاته على المدنيين واستهداف الدفاع المدني واستشهاد شهيدين كان الرد عليه فوريا على كريات شمونة والمواقع الأخرى”، واضاف “هذا الرد هو رسالة حازمة على أن كل تصعيد من قبل العدو سيقابل بأشد منه وإننا نحيي أبطال المقاومة والشهداء والجرحى سائلين لهم الشفاء العاجل، ونحيي أهالي الشهداء وأهلنا الصامدين الصادقين الحاضرين في كل الساحات”.

من جهة ثانية، دان الشيخ يزبك “الاعتداءات الأميركية البريطانية وأتباعها على يمن العز والكرامة والإستقلال والرفض لهيمنة قوى الاستكبار وحرب الصهيوأمريكي على غزة”، وتابع “مهما برر الأمريكي بأنه دفاع عن قواته التي تحمي الكيان ودعمه رافضا لحصار الكيان بحرا ورافضا للإنذارات التي وجهتها القيادة اليمنية والشعب العظيم المطالب بوقف إطلاق النار على غزة”، ولفت الى ان “هذه الإعتداءات الوحشية لن تنال من عزيمة الشعب اليمني وجيشه وقيادته وإن سنوات الحرب التي شنت بغطاء أمريكي على اليمن تشهد على عظمة هذا الشعب، وأنه سيرد الصاع صاعين”، وأكد “على وحدة الساحات في مواجهة حرب الإبادة في غزة وفلسطين، إننا نحيي هذه المواقف البطولية لشعب لم يعرف الذل والهوان”.

وفي سياق آخر، حيا الشيخ يزبك “أبطال المقاومة في العراق وضرباتهم للقواعد الأمريكية، فالمحور كله في حالة حرب إسنادا لغزة، ما لم يتوقف إطلاق النار على غزة والمجازر الوحشية على أهلها، والإبادة التي قاربت يومها الـ100 وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف إطلاق النار”.

ولفت الشيخ يزبك الى ان “المقاومة الشريفة في غزة تلقن العدو الضربات المؤلمة والتي تركته حائرا بعد 100 يوم لم يستطع أن ينال من عزيمتها وصمود الشعب الجبار والذي سيكتب له النصر ويخلده التاريخ. أنه شعب يستطيع بمقاومته أن يحرر وطنه ويقيم دولته على كامل تراب فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام