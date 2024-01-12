سامي أبو زهري: العدوان على اليمن يعني أن اميركا وبريطانيا قررتا توسيع مساحة الصراع خارج غزة وهذا سيكون له تداعياته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 08:50
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سامي أبو زهري: العدوان على اليمن يعني أن اميركا وبريطانيا قررتا توسيع مساحة الصراع خارج غزة وهذا سيكون له تداعياته
منذ 28 mins
12 January، 2024
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