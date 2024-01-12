الحوثي: دامت اليمن عزيزة ودامت فلسطين حرة والخزي والعار على الأمريكيين والبريطانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 08:50

الحوثي: دامت اليمن عزيزة ودامت فلسطين حرة والخزي والعار على الأمريكيين والبريطانيين

منذ 31 mins 12 January، 2024
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