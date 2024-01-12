شنت طائرات أمريكية وبريطانية غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مدن صعدة وذمار والحديدة الساحلية على البحر الأحمر، في محاولة منهما إلى ثني الشعب والقوات المسلحة اليمنية عن دعمها للشعب الفلسطينية ومقاومته الباسلة في غزة.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله إن العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات على صنعاء والحديدة وصعدة وذمار. وأكد القيادي في أنصار الله “نحن مع فلسطين ولن نتراجع عن موقفنا وسنرد على أي عدوان علينا”.

وأفادتا مصادر يمنية بدوي 5 انفجارات عنيفة في مدينة الحديدة، وانفجارات أخرة في الحديدة وصنعاء، في حين تحدثت مصادر صحافية عن تصدي الدفاعات الجوية اليمنية للعدوان الثنائي.

وقال ‏مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية، إن الأهداف التي تم استهدافها هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة.

وتحدثت وسائل اعلام صهيونية، عن تقارير أولية تفيد بإطلاق القوات المسلحة اليمنية صلية كبيرة جداً من صواريخ أرض – أرض.

يتبع ….

المصدر: مواقع