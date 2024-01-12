البنتاغون: المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط هي إحدى القضايا الرئيسة التي يتم التشاور بشأنها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 00:24

البنتاغون: المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط هي إحدى القضايا الرئيسة التي يتم التشاور بشأنها

منذ 26 mins 11 January، 2024
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