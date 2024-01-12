البنتاغون: المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط هي إحدى القضايا الرئيسة التي يتم التشاور بشأنها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 00:24
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كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة "شواظ" وقوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" في خانيونس
كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط الجامعة الإسلامية بخانيونس
كتائب القسام تدمر آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع و 3 آليات بقذائف "الياسين 105" في مدينة خانيونس
مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
سرايا القدس: استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "تاندوم" وايقاع قتلى وجرحى للعدو في اشتباك من مسافة صفر
كتائب شهداء الأقصى: أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال بكمين محكم بحي النقار بمدينة قلقيلية وحققنا إصابات مؤكدة فيها
محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة إرتكاب إبادة جماعية
الفريق القانوني لجنوب افريقيا: القيادات "الاسرائيلية" أعربت عن تأييدها لمبدأ الإبادة الجماعية في غزة
هيومن رايتس واتش: ندعم القضية المرفوعة ضد "اسرائيل" في محكمة العدل الدولية وندعو مجلس الأمن لدعمها
مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ويتجاهل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود العدو في محيط موقعي البغدادي والمطلة وتلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخية
المقاومة الاسلامية تعلن استهداف كريات شمونة بعشرات الصواريخ
المقاومة الاسلامية تؤكد مجددًا انها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين
اعلام العدو: حزب الله اطلق صاروخًا دقيقًا نحو منشأة الكهرباء في كريات شمونة ما قطع الكهرباء في الشمال
السيد الحوثي: ادعو الدول العربية والأسيوية الى أن لا تتورط مع الاميركي في خدمة كيان العدو
البنتاغون: المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط هي إحدى القضايا الرئيسة التي يتم التشاور بشأنها
منذ 26 mins
11 January، 2024
عاجل
البنتاغون
الشرق الاوسط
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