بلدية مستوطنة “كريات شمونة”: سقوط 7 صواريخ على المستوطنة بعد دوّي صافرات الإنذار مرتين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 18:22
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع المالكية والتجهيزات التجسّسية في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققت اصابات مباشرة
المقاومة الاسلامية تؤكد مجددًا انها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين
العلاقات الاعلامية في حزب الله: ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم بخدمة المواطنين واسعاف المصابين جراء العدوان
الرئيس نبيه بري: لا كلام لا عن تحديد ولا عن ترسيم جديد فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 1923
الرئيس بري: لدينا القرار 1701 نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه والمطلوب هو أن يلزموا "اسرائيل" بتطبيقه
بلدية مستوطنة “كريات شمونة”: سقوط 7 صواريخ على المستوطنة بعد دوّي صافرات الإنذار مرتين
منذ 1 ساعة
11 January، 2024
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