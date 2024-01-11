بلدية مستوطنة “كريات شمونة”: سقوط 7 صواريخ على المستوطنة بعد دوّي صافرات الإنذار مرتين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 18:22

بلدية مستوطنة “كريات شمونة”: سقوط 7 صواريخ على المستوطنة بعد دوّي صافرات الإنذار مرتين

منذ 1 ساعة 11 January، 2024
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