المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 18:22

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 11 January، 2024
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