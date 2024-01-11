أعلن إعلام العدو عن أضرار داخل المباني في كريات شمونه عقب سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، وافاد عن انقطاع التيار الكهربائي في المستعمرة .

القناة 14العبرية قالت انه”متابعة لصافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها تم رصد نحو 25 صاروخا تم اعتراض بعضها وسقوط الباقي في مناطق بالمدينة، وانقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق”.



المقاومة الإسلامية اعلنت في بيان لها انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات الصهيونية على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم، ‏استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024 ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ”. ‏

واكدت المقاومة مجدداً أنها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين.‏

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مكان سقوط شظايا احد الصواريخ في كريات شمونة

المصدر: اعلام العدو