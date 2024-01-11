وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر ضد العائلات خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 112 شهيداً و 194 شهيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 15:20

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر ضد العائلات خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 112 شهيداً و 194 شهيداً

منذ 26 mins 11 January، 2024
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