الفريق القانوني لجنوب افريقيا : “اسرائيل” دمرت حتى الآن عشرات الآلاف من المنازل وقضت على أي احتمال لعودة النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 13:48

الفريق القانوني لجنوب افريقيا : “اسرائيل” دمرت حتى الآن عشرات الآلاف من المنازل وقضت على أي احتمال لعودة النازحين

منذ 1 ساعة 11 January، 2024
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