مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 13:48
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المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعين لجنود العدو في محيط موقعي البغدادي والمطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق إصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعين لجنود العدو في محيط موقعي البغدادي والمطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق إصابات مباشرة
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
11 January، 2024
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