الفريق القانوني لجنوب إفريقيا امام محكمة العدل الدولية: يتعرض الفلسطينيون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 12:16

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا امام محكمة العدل الدولية: يتعرض الفلسطينيون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه

منذ 24 mins 11 January، 2024
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