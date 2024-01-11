تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم الخميس 11-1-2024، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 11-1-2024 م

‏28 جمادى الآخرة 1445 هـ

تشييع شهداء على طريق القدس

وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس نابغ أحمد القادري “أبو علي” في بلدة كفرشوبا جنوب لبنان، بموكب حاشد.

مشاهد عمليات

هذا ونشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الاسلامية تجهيزات تجسس في موقعي حدب البستان وحانيتا التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 10-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 10-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 15:55 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 16:45 استهداف نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار ان الاعتداءات الصهيونية الصباحية شملت أطراف الضهيرة وطيرحرفا وعيترون وحولا وسقوط قذيفة دخانية في مدينة الخيام.

المصدر: موقع المنار