طوفان الاقصى| السيد حسن نصر الله في مرمى الإعلام العربي المطّبع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 10:44
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أكثر من 93% من مواطني غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسط مخاطر من تفشي الأمراض ونزوح أكثر من 85% من سكان القطاع
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يستخدم الإبادة الجماعية والتجويع بهدف تهجير شعبنا ولن تنجح كل تلك الخطط
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل
حماس تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية في خضم التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة
السفير الليبي لدى هولندا يعلن أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: نتنياهو يواصل انتهاك القانون وسأقدم مشروع قرار لمساءلة وزارة الخارجية عما يحدث في غزة
البنك المركزي الصهيوني: الظروف الحالية والتوقعات الاقتصادية للعام المقبل تتحدى قدرة اقتصادنا على النمو لدى انتهاء الحرب
وسائل إعلام صهيونية: مقترح قطري يتضمن تبادلاً للأسرى على أساس إنساني وينص في مرحلته الأخيرة على الانسحاب من غزة
مندوب روسيا في مجلس الأمن: القرار الذي تم اعتماده بشأن البحر الأحمر مسيس وأمريكا وحلفاؤها يحاولون فرض حلول أحادية
مندوب الصين بمجلس الأمن: ما يشهده البحر الأحمر هو انعكاس للنزاع في غزة وطالبنا بضرورة وقف الأعمال العدائية في القطاع
المكتب السياسي لأنصار الله: تفادي التصعيد في البحر الأحمر يكون بوقف العدوان على غزة وغير ذلك يزيد من اتساع الصراع
المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا عدم التجاوب مع المتصل في أية عملية استعلام تتعلق بالمحيط وحركة الأفراد وقطع الإتصال
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم القواعد الأمريكية قرب مطار أربيل وفي حقل كونيكو وغرب مطار القامشلي في سوريا
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 35 شخصا على صلة بتفجيري كرمان الإرهابيين الذين أوقعا أكثر من 100 شهيد الأسبوع الماضي
طوفان الاقصى| السيد حسن نصر الله في مرمى الإعلام العربي المطّبع
منذ 53 mins
11 January، 2024
صفحات منوعة
-
علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
الإعلام العربي المطّبع
السيد حسن نصرالله
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