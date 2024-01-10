اعلام العدو: مبيعات الشقق في “اسرائيل” خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سجلت أدنى مستوى لها منذ 20 عاما مع استمرار الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 19:02

اعلام العدو: مبيعات الشقق في “اسرائيل” خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سجلت أدنى مستوى لها منذ 20 عاما مع استمرار الحرب

منذ 9 mins 10 January، 2024
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