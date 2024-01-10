سرايا القدس: فجّرنا حقل ألغام بقوة إسرائيلية راجلة خلال كمين محكم بمحور التقدم شرق غزة ونؤكد وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 18:40
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سرايا القدس: فجّرنا حقل ألغام بقوة إسرائيلية راجلة خلال كمين محكم بمحور التقدم شرق غزة ونؤكد وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح
منذ 2 mins
10 January، 2024
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