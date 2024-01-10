تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 96 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن” طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الثلاثاء على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى”.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في قصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء الطبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

واستشهد 15 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة عسلية في جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مدنيين جراء قصف الاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار + مواقع