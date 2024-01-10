معهد واشنطن: 54% من المسيحيين اللبنانيين يوافقون على أن الحرب الحالية انتصار للفلسطينيين والعرب والمسلمين على الرغم من الدمار والخسائر في الأرواح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 03:56

معهد واشنطن: 54% من المسيحيين اللبنانيين يوافقون على أن الحرب الحالية انتصار للفلسطينيين والعرب والمسلمين على الرغم من الدمار والخسائر في الأرواح

منذ 43 mins 10 January، 2024
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