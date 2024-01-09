مجاهدو المقاومة الإسلامية للسيد نصرالله: ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 22:50

مجاهدو المقاومة الإسلامية للسيد نصرالله: ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان

منذ 20 mins 9 January، 2024
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