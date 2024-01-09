مجاهدو المقاومة الإسلامية للسيد نصرالله: ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 9 2024 - 22:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب لليوم الـ 95 على قطاع غزة وعدد الشهداء والمفقودين يتخطى الـ 30 ألفاً
القسام تفجر نفقين بقوات الاحتلال وتشتبك مع قوة صهيونية وتستهدف بالهاون مع سرايا القدس تجمعات عسكرية في حي الزيتون بغزة
انفجار صاروخين اطلقتهما القبة الحديدية في أجواء بلدة بليدا جنوب لبنان وصاروخ آخر في أجواء بليدا وميس الجبل
مراسل المنار: قوة من الجيش اللبناني تفكك أنابيب بداخلها مادة البنزين وضعها الاحتلال في منطقة حرج الراهب تمهيداً لاحراقه
بلينكن يبحث مع نتنياهو في تل أبيب ما تسمى جهود التكامل الإقليمي بما يضمن أمن الكيان ويدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية
قمة ثلاثية يوم الاربعاء بمدينة العقبة الأردنية تضم الرئيسين الفلسطيني والمصري والملك الأردني عبد الله الثاني
مندوب كيان العدو لدى الأمم المتحدة يصف المنظمة بـ "الرجل السكران" وأنها تبحث عن الحقيقة في المكان الخطأ
هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن نشاط وحدات مسيرة في البحر الأحمر بالقرب من اليمن
مجاهدو المقاومة الإسلامية للسيد نصرالله: ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان
منذ 20 mins
9 January، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي ما يروجه العدو الاسرائيلي من إشاعات
رسالة من مجاهدي المقاومة الاسلامية الى السيد نصر الله
مجاهدو المقاومة الإسلامية للسيد نصر الله: يا سيدنا يا حبيبنا يا سيد العشق والنزال منك تعلمنا الشجاعة والاقدام
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة