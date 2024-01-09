العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي اشاعات العدو الاسرائيلي انه قام باغتيال من اسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله او مسؤول القوة الجوية تارة اخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 9 2024 - 22:50

العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي اشاعات العدو الاسرائيلي انه قام باغتيال من اسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله او مسؤول القوة الجوية تارة اخرى

منذ 42 mins 9 January، 2024
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