رئيس الموساد السابق “إفرايم هاليفي” للتايمز البريطانية: خسائرنا مؤلمة ونتنياهو فشل في إخضاع حماس وعليه أن يرحل الآن وحماس ومقاتلوها لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 21:02

رئيس الموساد السابق “إفرايم هاليفي” للتايمز البريطانية: خسائرنا مؤلمة ونتنياهو فشل في إخضاع حماس وعليه أن يرحل الآن وحماس ومقاتلوها لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض

منذ 26 mins 9 January، 2024
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