إعلام العدو: صفارات انذار للمرة العاشرة اليوم في شمال البلاد بسبب تسلل طائرات مسيّرة ومنذ صباح اليوم أرسل حزب الله أكثر من 15 طائرة مسيرة إلى إسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 21:02

إعلام العدو: صفارات انذار للمرة العاشرة اليوم في شمال البلاد بسبب تسلل طائرات مسيّرة ومنذ صباح اليوم أرسل حزب الله أكثر من 15 طائرة مسيرة إلى إسرائيل

منذ 34 mins 9 January، 2024
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