سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو بمحيط تبة الـ 86 شمال شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 21:02

سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو بمحيط تبة الـ 86 شمال شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون

منذ 51 mins 9 January، 2024
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